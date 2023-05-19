Рудакова (-) Лидия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1885
Сын: Рудаков Александр Нилович
Отец ребёнка: Рудаков Нил Петрович
Рождение ребёнка
19.06.1894
Отец ребёнка: Рудаков Нил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рудаков Нил Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно