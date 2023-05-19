Рудакова (-) Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова (-) Лидия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1885

Сын: Рудаков Александр Нилович

Отец ребёнка: Рудаков Нил Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.06.1894

Сын: Рудаков Сергей Нилович

Отец ребёнка: Рудаков Нил Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Нил Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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