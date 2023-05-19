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Рудаков Нил Петрович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Рудаков Петр Дмитриевич

Мать: Рудакова Настасья Никитина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.07.1885

Сын: Рудаков Александр Нилович

Мать ребёнка: Рудакова Лидия Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.06.1894

Сын: Рудаков Сергей Нилович

Мать ребёнка: Рудакова Лидия Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Лидия Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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