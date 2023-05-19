Рудаков Нил Петрович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение ребёнка
26.07.1885
Сын: Рудаков Александр Нилович
Мать ребёнка: Рудакова Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
19.06.1894
Мать ребёнка: Рудакова Лидия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудакова Лидия Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно