Аштаев Никита Ефимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аштаев Ефим Степанович
Мать: ?
Рождение ребёнка
20.02.1871
Дочь: Сиряев Дарья Аштаева
Мать ребёнка: Аштаева Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
17.04.1877
Дочь: Щербакова Александра Аштаева
Мать ребёнка: Аштаева Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Аштаев Макар Никитич
Мать ребёнка: Аштаева Евдокия Игнатьевна
Смерть
Неизвестно