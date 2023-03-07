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Аштаев Никита Ефимович

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Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аштаев Ефим Степанович

Мать: ?

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.02.1871

Дочь: Сиряев Дарья Аштаева

Мать ребёнка: Аштаева Евдокия Игнатьевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.04.1877

Дочь: Щербакова Александра Аштаева

Мать ребёнка: Аштаева Евдокия Игнатьевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Аштаев Макар Никитич

Мать ребёнка: Аштаева Евдокия Игнатьевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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