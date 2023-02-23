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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Аштаев Ефим Степанович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Бурнаева Мария Аштаева
Отец ребёнка: Аштаев Ефим Степанович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Аштаев Ефим Степанович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Аштаев Тит Ефимович
Отец ребёнка: Аштаев Ефим Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аштаев Ефим Степанович
Смерть
Неизвестно