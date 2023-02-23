Аштаева Евдокия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1871
Дочь: Сиряев Дарья Аштаева
Отец ребёнка: Аштаев Никита Ефимович
Рождение ребёнка
17.04.1877
Дочь: Щербакова Александра Аштаева
Отец ребёнка: Аштаев Никита Ефимович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Аштаев Макар Никитич
Отец ребёнка: Аштаев Никита Ефимович
Смерть
Неизвестно