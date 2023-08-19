Морозова (Стручкова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Стручкова) Мария Алексеевна

Место рождения

Рождественка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Стручков Алексей Александрович

Мать: Стручкова Христина Ивановна

Рождественка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.09.1964

Дочь: Шевченко Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Морозов Анатолий

Рождение ребёнка
15.04.1975

Дочь: Шуваева Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Морозов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов 2 Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Морозов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Анатолий

Смерть
Неизвестно
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