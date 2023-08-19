Морозова (Стручкова) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1946
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Рождение ребёнка
11.09.1964
Дочь: Шевченко Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Морозов Анатолий
Рождение ребёнка
15.04.1975
Дочь: Шуваева Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Морозов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов 2 Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Морозов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Анатолий
Смерть
Неизвестно