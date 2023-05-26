Морозов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1964
Дочь: Шевченко Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Морозова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
15.04.1975
Дочь: Шуваева Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Морозова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов 2 Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Морозова Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно