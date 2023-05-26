Морозов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1964

Дочь: Шевченко Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Морозова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
15.04.1975

Дочь: Шуваева Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Морозова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов 2 Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Морозова Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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