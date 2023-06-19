Стручкова (Гревцева) Христина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти1988
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Гревцев Иван Маркович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Стручков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Морозова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Стручков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1947
Сын: Стручков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Стручков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Плотникова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Стручков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
14.05.1950
Сын: Стручков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Стручков Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988