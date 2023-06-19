Стручкова (Гревцева) Христина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стручкова (Гревцева) Христина Ивановна

Место рождения

Рождественка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Гревцев Иван Маркович

Мать: Гревцева Евгения Андреевна

Рождественка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Стручков Алексей Александрович

Рождественка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Морозова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Стручков Алексей Александрович

Рождественка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Стручков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Стручков Алексей Александрович

Рождественка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Плотникова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Стручков Алексей Александрович

Рождественка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.05.1950

Сын: Стручков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Стручков Алексей Александрович

Рождественка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стручков Алексей Александрович

Смерть
1988
Рождественка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область