Колот Стефан Антонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Колот Григорий Стефанович
Мать ребёнка: Колот Матрона Семеоновна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Колот Митрофан Стефанович
Мать ребёнка: Колот Матрона Семеоновна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Колот Матрона Семеоновна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Карпенко Мария Стефановна
Мать ребёнка: Колот Матрона Семеоновна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Сухонос Евдокия Стефановна
Мать ребёнка: Колот Матрона Семеоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Колот Матрона Семеоновна
Работа или профессия
Неизвестно
казенный крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колот Матрона Семеоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Колот Матрона Семеоновна
Смерть
Неизвестно