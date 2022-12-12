Колот Стефан Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолот Стефан Антонович

Колот Стефан Антонович

avatar

Место рождения

Сухоносовка, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухоносовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Колот Григорий Стефанович

Мать ребёнка: Колот Матрона Семеоновна

Сухоносовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Колот Митрофан Стефанович

Мать ребёнка: Колот Матрона Семеоновна

Сухоносовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Колот Иван Стефанович

Мать ребёнка: Колот Матрона Семеоновна

Сухоносовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Карпенко Мария Стефановна

Мать ребёнка: Колот Матрона Семеоновна

Сухоносовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Сухонос Евдокия Стефановна

Мать ребёнка: Колот Матрона Семеоновна

Сухоносовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колот Маркиан Стефанович

Мать ребёнка: Колот Матрона Семеоновна

Сухоносовка, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
казенный крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колот Матрона Семеоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колот Сергей Стефанович

Мать ребёнка: Колот Матрона Семеоновна

Смерть
Неизвестно
Сухоносовка, Полтавська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close