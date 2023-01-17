Колот Матрона Семеоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот Матрона Семеоновна

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Место рождения

Сухоносовка, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухоносовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Колот Григорий Стефанович

Отец ребёнка: Колот Стефан Антонович

Сухоносовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Колот Митрофан Стефанович

Отец ребёнка: Колот Стефан Антонович

Сухоносовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Колот Иван Стефанович

Отец ребёнка: Колот Стефан Антонович

Сухоносовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Карпенко Мария Стефановна

Отец ребёнка: Колот Стефан Антонович

Сухоносовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Сухонос Евдокия Стефановна

Отец ребёнка: Колот Стефан Антонович

Сухоносовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колот Маркиан Стефанович

Отец ребёнка: Колот Стефан Антонович

Сухоносовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колот Сергей Стефанович

Отец ребёнка: Колот Стефан Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колот Стефан Антонович

Смерть
Неизвестно
Сухоносовка, Полтавська область
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