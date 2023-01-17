Колот Матрона Семеоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Колот Григорий Стефанович
Отец ребёнка: Колот Стефан Антонович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Колот Митрофан Стефанович
Отец ребёнка: Колот Стефан Антонович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Колот Стефан Антонович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Карпенко Мария Стефановна
Отец ребёнка: Колот Стефан Антонович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Сухонос Евдокия Стефановна
Отец ребёнка: Колот Стефан Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колот Стефан Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колот Стефан Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно