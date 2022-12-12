Воробьёва (Губернаторова) Анастасия Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьёва (Губернаторова) Анастасия Поликарповна

Воробьёва (Губернаторова) Анастасия Поликарповна

avatar

Место рождения

Зюзино, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.12.1904

Дата смерти

10.03.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Зюзино, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.02.1933

Дочь: Филиппова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Воробьёв Дмитрий Калистратович

Деревня Хвостово (Хвостово) Россия, Республика Татарстан, Рыбно-Слободский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Дмитрий Калистратович

Смерть
10.03.1975
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close