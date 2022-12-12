Воробьёва (Губернаторова) Анастасия Поликарповна
Место рождения
Дата рождения17.12.1904
Дата смерти10.03.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1933
Дочь: Филиппова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Воробьёв Дмитрий Калистратович
Деревня Хвостово (Хвостово) Россия, Республика Татарстан, Рыбно-Слободский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.1975