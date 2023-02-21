Воробьёв Дмитрий Калистратович
Место рожденияДеревня Хвостово (Хвостово) Россия, Республика Татарстан, Рыбно-Слободский район
Дата рождения26.10.1906
Дата смерти?.01.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Хвостово (Хвостово) Россия, Республика Татарстан, Рыбно-Слободский район
Рождение ребёнка
23.02.1933
Дочь: Филиппова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Воробьёва Анастасия Поликарповна
Деревня Хвостово (Хвостово) Россия, Республика Татарстан, Рыбно-Слободский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.1946
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)