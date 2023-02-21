Воробьёв Дмитрий Калистратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьёв Дмитрий Калистратович

Воробьёв Дмитрий Калистратович

avatar

Место рождения

Деревня Хвостово (Хвостово) Россия, Республика Татарстан, Рыбно-Слободский район

Дата рождения

26.10.1906

Дата смерти

?.01.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Хвостово (Хвостово) Россия, Республика Татарстан, Рыбно-Слободский район
Рождение ребёнка
23.02.1933

Дочь: Филиппова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Воробьёва Анастасия Поликарповна

Деревня Хвостово (Хвостово) Россия, Республика Татарстан, Рыбно-Слободский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва Анастасия Поликарповна

Смерть
?.01.1946
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close