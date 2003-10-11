Филиппова (Воробьёва) Анна Дмитриевна
Место рожденияДеревня Хвостово (Хвостово) Россия, Республика Татарстан, Рыбно-Слободский район
Дата рождения23.02.1933
Дата смерти11.10.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1933
Деревня Хвостово (Хвостово) Россия, Республика Татарстан, Рыбно-Слободский район
Рождение ребёнка
07.03.1961
Рождение ребёнка
29.06.1962
Рождение ребёнка
21.07.1973
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.10.2003
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
похоронена, в селе Три Озера (Россия, Республика Татарстан, Спасский район)