Алтухова (Кокорева) Матрена Пименовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтухова (Кокорева) Матрена Пименовна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
25.10.1810

Муж: Алтухов Семен Кузьмич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №13, метрическая книга за 1810 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручитель: Кузьма Алтухов
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Алтухова Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Алтухов Семен Кузьмич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №22, метрическая книга за 1830 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Дмитрий... Показать все
Смерть
Неизвестно
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