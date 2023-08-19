Алтухова (Кокорева) Матрена Пименовна
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1810
Брак: запись о браке №13, метрическая книга за 1810 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручитель: Кузьма Алтухов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Алтухова Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Алтухов Семен Кузьмич
Рождение: запись о рождении №22, метрическая книга за 1830 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Дмитрий... Показать все
Смерть
Неизвестно