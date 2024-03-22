Алтухова Дарья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлтухова Дарья Семеновна

Алтухова Дарья Семеновна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1830

Дата смерти

1830

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Алтухов Семен Кузьмич

Мать: Алтухова Матрена Пименовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №22, метрическая книга за 1830 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Дмитрий... Показать все
Смерть
1830
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №2, метрическая книга за 1830 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Умерла от простуды 1 месяца отроду
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close