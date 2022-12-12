Мичков Иван Демьянович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Мичков Демьян Козмич
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Мичкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Мичкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мичков Илья Иванович
Мать ребёнка: Мичкова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мичкова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно