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Мичков Иван Демьянович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Мичков Демьян Козмич

Мать: Мичкова Домника Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1874

Сын: Мичков Павел Иванович

Мать ребёнка: Мичкова Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1878

Сын: Мичков Степан Иванович

Мать ребёнка: Мичкова Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мичков Илья Иванович

Мать ребёнка: Мичкова Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мичкова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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