Мичкова Домника Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичкова Домника Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Мичков Андрей Демьянович

Отец ребёнка: Мичков Демьян Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Мичков Иван Демьянович

Отец ребёнка: Мичков Демьян Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Мичков Дмитрий Демьянович

Отец ребёнка: Мичков Демьян Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Евдокия Демьяновна

Отец ребёнка: Мичков Демьян Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Демьяновна

Отец ребёнка: Мичков Демьян Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.12.1860

Дочь: Екатерина Демьяновна

Отец ребёнка: Мичков Демьян Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Демьяновна

Отец ребёнка: Мичков Демьян Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мичков Демьян Козмич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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