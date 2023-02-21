Мичкова Домника Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Мичков Демьян Козмич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Мичков Демьян Козмич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Мичков Дмитрий Демьянович
Отец ребёнка: Мичков Демьян Козмич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Евдокия Демьяновна
Отец ребёнка: Мичков Демьян Козмич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Демьяновна
Отец ребёнка: Мичков Демьян Козмич
Рождение ребёнка
06.12.1860
Дочь: Екатерина Демьяновна
Отец ребёнка: Мичков Демьян Козмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Демьяновна
Отец ребёнка: Мичков Демьян Козмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мичков Демьян Козмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно