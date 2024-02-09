Колосова (Колосова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
1929
Сын: Колосов Анатолий Георгиевич
Отец ребёнка: Колосов Георгий Павлович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Колосов Павел Георгиевич (Егорович)
Отец ребёнка: Колосов Георгий Павлович
д. Солонихино Кич-городецкого района
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колосов Георгий Павлович
д. Солонихино Кич-городецкого района
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колосов Георгий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно