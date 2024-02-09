Колосова (Колосова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Колосова) Мария Васильевна

Место рождения

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

1894 г.р.

Дети

1929 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Колосов Василий Андриянович

Мать: Колосова Клавдия Дмитриевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Колосов Анатолий Георгиевич

Отец ребёнка: Колосов Георгий Павлович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Колосов Павел Георгиевич (Егорович)

Отец ребёнка: Колосов Георгий Павлович

д. Солонихино Кич-городецкого района
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колосов Георгий Павлович

д. Солонихино Кич-городецкого района
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колосов Георгий Павлович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Георгий Павлович

Смерть
Неизвестно
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