Колосов Василий Андриянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Рождение ребёнка
1903
Сын: Колосов (kolosov) Виссарион Васильевич (Vissarion Vasilyevich)
Мать ребёнка: Колосова Клавдия Дмитриевна
Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Колосова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Колосова Клавдия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Колосова Клавдия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Муза Васильевна
Мать ребёнка: Колосова Клавдия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно