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Колосов Василий Андриянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Колосов Андриян Мелентьевич

Мать: Колосова Акилина Алексеевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Колосов (kolosov) Виссарион Васильевич (Vissarion Vasilyevich)

Мать ребёнка: Колосова Клавдия Дмитриевна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Колосова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Колосова Клавдия Дмитриевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Колосова Клавдия Дмитриевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Муза Васильевна

Мать ребёнка: Колосова Клавдия Дмитриевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Клавдия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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