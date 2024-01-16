Колосова (Колосова) Клавдия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Колосова) Клавдия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Колосов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Колосов (kolosov) Виссарион Васильевич (Vissarion Vasilyevich)

Отец ребёнка: Колосов Василий Андриянович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Колосова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Колосов Василий Андриянович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Колосов Василий Андриянович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Муза Васильевна

Отец ребёнка: Колосов Василий Андриянович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Василий Андриянович

Смерть
Неизвестно
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