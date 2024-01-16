Колосова (Колосова) Клавдия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Колосов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Колосов (kolosov) Виссарион Васильевич (Vissarion Vasilyevich)
Отец ребёнка: Колосов Василий Андриянович
Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Колосова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Колосов Василий Андриянович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Колосов Василий Андриянович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Муза Васильевна
Отец ребёнка: Колосов Василий Андриянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно