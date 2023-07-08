Пирогов Гавриил Порфирьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогов Гавриил Порфирьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Пирогова Евгения Гавриловна

Мать ребёнка: Пирогова Параскева Николаевна

Нердва, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Пирогова Александра Гавриловна

Мать ребёнка: Пирогова Параскева Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирогова Параскева Николаевна

Смерть
1915
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