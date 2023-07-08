Пирогов Гавриил Порфирьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Пирогова Евгения Гавриловна
Мать ребёнка: Пирогова Параскева Николаевна
Нердва, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Пирогова Александра Гавриловна
Мать ребёнка: Пирогова Параскева Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1915