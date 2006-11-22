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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8141Нердвинское, сел.при Нердвинском пруде и рч. Нердве.18050197472524Церковь православная 1. Часовень православных 3. Лавок 5. Хлебный магазин 1. Кузниц 16. Торжков 3. Базары — еженедельно.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1668. Нердвинское, село бывшее владельческое, при речке Нердве, дворов 186, жителей 782, волостное правление (уездный город 180 в.), церковь православная, 3 часовни, боль Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Нердва (и д. Кокшарова или Осиновый зав.), на р. Нердве, церк., 2-х кл. минист. смеш. учил., зем. библ.-чит., вол. правл., зем. ст., кварт. зем. нач., зем. больница Показать все Нердвинское общество216583692Бывшие помещичьиПравославныеРусские и пермяки210—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Нердвинское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
734526Нердвасело58°41'00"55°03'00"O-40-039
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57622419101с Нердвасело