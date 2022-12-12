Человечкова (ВокуевА) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Человечкова (ВокуевА) Анна

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Место рождения

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ

Дата рождения

31.08.1993

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1993

Отец: Вокуев Михаил

Мать: Вокуева Ульяна

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
?.09.2015

Дочь: София

Отец ребёнка: Человечков Андрей

Рождение ребёнка
06.05.2020

Дочь: Злата

Отец ребёнка: Человечков Андрей

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Человечков Андрей

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