Человечкова (ВокуевА) Анна
Место рождения
Дата рождения31.08.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1993
Отец: Вокуев Михаил
Мать: Вокуева Ульяна
Рождение ребёнка
?.09.2015
Дочь: София
Отец ребёнка: Человечков Андрей
Рождение ребёнка
06.05.2020
Дочь: Злата
Отец ребёнка: Человечков Андрей
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Человечков Андрей