Вокуева (Филиппова) Ульяна
Место рождения
Дата рождения04.07.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1989
Дочь: Дистанова Елена
Отец ребёнка: Вокуев Михаил
Рождение ребёнка
15.04.1991
Сын: Вокуев Кирилл
Отец ребёнка: Вокуев Михаил
Рождение ребёнка
31.08.1993
Дочь: Человечкова Анна
Отец ребёнка: Вокуев Михаил
Рождение ребёнка
19.02.1995
Сын: Вокуев Василий
Отец ребёнка: Вокуев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вокуев Михаил