Вокуева (Филиппова) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вокуева (Филиппова) Ульяна

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Место рождения

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ

Дата рождения

04.07.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1966 г.р.

Дети

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
15.05.1989

Дочь: Дистанова Елена

Отец ребёнка: Вокуев Михаил

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
15.04.1991

Сын: Вокуев Кирилл

Отец ребёнка: Вокуев Михаил

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
31.08.1993

Дочь: Человечкова Анна

Отец ребёнка: Вокуев Михаил

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
19.02.1995

Сын: Вокуев Василий

Отец ребёнка: Вокуев Михаил

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вокуев Михаил

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