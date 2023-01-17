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Вокуев Михаил

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Место рождения

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ

Дата рождения

16.11.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1966

Отец: Вокуев Георгий

Мать: Вокуева Анастасия

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
15.05.1989

Дочь: Дистанова Елена

Мать ребёнка: Вокуева Ульяна

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
15.04.1991

Сын: Вокуев Кирилл

Мать ребёнка: Вокуева Ульяна

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
31.08.1993

Дочь: Человечкова Анна

Мать ребёнка: Вокуева Ульяна

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
19.02.1995

Сын: Вокуев Василий

Мать ребёнка: Вокуева Ульяна

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вокуева Ульяна

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