Вокуев Михаил
Место рождения
Дата рождения16.11.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1966
Отец: Вокуев Георгий
Мать: Вокуева Анастасия
Рождение ребёнка
15.05.1989
Дочь: Дистанова Елена
Мать ребёнка: Вокуева Ульяна
Рождение ребёнка
15.04.1991
Сын: Вокуев Кирилл
Мать ребёнка: Вокуева Ульяна
Рождение ребёнка
31.08.1993
Дочь: Человечкова Анна
Мать ребёнка: Вокуева Ульяна
Рождение ребёнка
19.02.1995
Сын: Вокуев Василий
Мать ребёнка: Вокуева Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вокуева Ульяна