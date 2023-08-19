Кислинский Максим Ефимович
Место рождения
Дата рождения12.08.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Кислинский Гавриил Максимович
Мать ребёнка: Кислинская Мария Петровна
Дочь: Агафья Максимовна
Мать ребёнка: Кислинская Мария Петровна
Сын: Кислинский Петр Максимович
Мать ребёнка: Кислинская Мария Петровна
Сын: Кислинский Даниил Максимович
Мать ребёнка: Кислинская Мария Петровна
Дочь: Ксения Максимовна
Мать ребёнка: Кислинская Мария Петровна
Сын: Кислинский Пантелеймон Максимович
Мать ребёнка: Кислинская Мария Петровна
Сын: Кислинский Ефим Максимович
Мать ребёнка: Кислинская Мария Петровна
Сын: Кислинский Иван Максимович
Мать ребёнка: Кислинская Мария Петровна
Сын: Кислинский Архип Максимович
Мать ребёнка: Кислинская Мария Петровна
Дочь: Прасковья Максимовна
Мать ребёнка: Кислинская Мария Петровна
Дочь: Нина Максимовна
Мать ребёнка: Кислинская Мария Петровна
Дочь: Дарья Максимовна
Мать ребёнка: Кислинская Мария Петровна
Сын: Кислинский Александр Максимович
Мать ребёнка: Кислинская Мария Петровна