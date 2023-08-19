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Кислинский Максим Ефимович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

12.08.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1858

Отец: Кислинский Ефим Яковлевич

Мать: Кислинская Дарья Никитична

Рождение ребёнка
25.03.1879

Сын: Кислинский Гавриил Максимович

Мать ребёнка: Кислинская Мария Петровна

Рождение ребёнка
24.01.1881

Дочь: Агафья Максимовна

Мать ребёнка: Кислинская Мария Петровна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Кислинский Петр Максимович

Мать ребёнка: Кислинская Мария Петровна

Рождение ребёнка
10.12.1883

Сын: Кислинский Даниил Максимович

Мать ребёнка: Кислинская Мария Петровна

Рождение ребёнка
16.01.1886

Дочь: Ксения Максимовна

Мать ребёнка: Кислинская Мария Петровна

Рождение ребёнка
25.07.1887

Сын: Кислинский Пантелеймон Максимович

Мать ребёнка: Кислинская Мария Петровна

Рождение ребёнка
01.04.1889

Сын: Кислинский Ефим Максимович

Мать ребёнка: Кислинская Мария Петровна

Рождение ребёнка
03.09.1890

Сын: Кислинский Иван Максимович

Мать ребёнка: Кислинская Мария Петровна

Рождение ребёнка
03.09.1890

Сын: Кислинский Архип Максимович

Мать ребёнка: Кислинская Мария Петровна

Рождение ребёнка
14.10.1892

Дочь: Прасковья Максимовна

Мать ребёнка: Кислинская Мария Петровна

Рождение ребёнка
19.06.1894

Дочь: Нина Максимовна

Мать ребёнка: Кислинская Мария Петровна

Рождение ребёнка
15.03.1896

Дочь: Дарья Максимовна

Мать ребёнка: Кислинская Мария Петровна

Рождение ребёнка
01.09.1898

Сын: Кислинский Александр Максимович

Мать ребёнка: Кислинская Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислинская Мария Петровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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