Кислинская (Полякова) Дарья Никитична
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1838
Рождение ребёнка
19.11.1838
Сын: Кислинский Парамон Ефимович
Отец ребёнка: Кислинский Ефим Яковлевич
Рождение ребёнка
24.09.1840
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Кислинский Ефим Яковлевич
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
27.12.1851
Дочь: Елизарова Анисья Ефимовна
Отец ребёнка: Кислинский Ефим Яковлевич
Рождение ребёнка
08.03.1854
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Кислинский Ефим Яковлевич
Рождение ребёнка
29.08.1856
Отец ребёнка: Кислинский Ефим Яковлевич
Рождение ребёнка
12.08.1858
Сын: Кислинский Максим Ефимович
Отец ребёнка: Кислинский Ефим Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно