Кислинская (Полякова) Дарья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинская (Полякова) Дарья Никитична

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1838

Муж: Кислинский Ефим Яковлевич

Рождение ребёнка
19.11.1838

Сын: Кислинский Парамон Ефимович

Отец ребёнка: Кислинский Ефим Яковлевич

Рождение ребёнка
24.09.1840

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Кислинский Ефим Яковлевич

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
27.12.1851

Дочь: Елизарова Анисья Ефимовна

Отец ребёнка: Кислинский Ефим Яковлевич

Рождение ребёнка
08.03.1854

Дочь: Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Кислинский Ефим Яковлевич

Рождение ребёнка
29.08.1856

Сын: Кислинский Иван Ефимович

Отец ребёнка: Кислинский Ефим Яковлевич

Рождение ребёнка
12.08.1858

Сын: Кислинский Максим Ефимович

Отец ребёнка: Кислинский Ефим Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно