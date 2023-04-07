Батрак Афанасий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатрак Афанасий Филиппович

Батрак Афанасий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

04.10.1941

Пол

Мужской

Отец

До 1895 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1913 г.р.

Дети

1936 г.р.
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Батрак Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1936

Сын: Батрак Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Батрак Ирина Ларионовна

Военная служба
С Неизвестно по 1941
Звание: красноармеец Род войск: 3 воздушный десантный батальон Выбыл из армии: приговорен 4 октября 1941 г. к расстрелу военным трибуналом, приговор приведен в исполнение Должность: красноармеец
Рождение ребёнка
01.01.1942

Сын: Батрак Александр Мефодьевич

Мать ребёнка: Батрак Ирина Ларионовна

Фактически лн сын Афанасия. Но при оформлении документа о рождении по ошибке записали отчество - Мефодьевич.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батрак Ирина Ларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батрак Ирина Ларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батрак Ирина Ларионовна

Место жительства
Неизвестно
Балясное, Полтавська область
Смерть
04.10.1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close