Батрак Афанасий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти04.10.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Батрак Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1936
Сын: Батрак Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Батрак Ирина Ларионовна
Военная служба
С Неизвестно по 1941
Звание: красноармеец Род войск: 3 воздушный десантный батальон Выбыл из армии: приговорен 4 октября 1941 г. к расстрелу военным трибуналом, приговор приведен в исполнение Должность: красноармеец
Рождение ребёнка
01.01.1942
Сын: Батрак Александр Мефодьевич
Мать ребёнка: Батрак Ирина Ларионовна
Фактически лн сын Афанасия. Но при оформлении документа о рождении по ошибке записали отчество - Мефодьевич.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Батрак Ирина Ларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Батрак Ирина Ларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батрак Ирина Ларионовна
Место жительства
Неизвестно
Балясное, Полтавська область
Смерть
04.10.1941