Илларионовна (Стрелец?) Ирина Ларионовна/Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионовна (Стрелец?) Ирина Ларионовна/Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 16.06.1913

Дата смерти

30.06.1999

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1913 г.р.

Дети

1936 г.р.
1942 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 16.06.1913

Отец: Стрелец Илларион

Мать: Стрелец ?

Рождение ребёнка
15.08.1936

Сын: Батрак Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Батрак Афанасий Филиппович

Рождение ребёнка
01.01.1942

Сын: Батрак Александр Мефодьевич

Отец ребёнка: Батрак Афанасий Филиппович

Фактически лн сын Афанасия. Но при оформлении документа о рождении по ошибке записали отчество - Мефодьевич.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батрак Афанасий Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батрак Афанасий Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батрак Афанасий Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Донецк, город Донецк, Ростовская область
Смерть
30.06.1999
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