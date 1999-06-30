Илларионовна (Стрелец?) Ирина Ларионовна/Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 16.06.1913
Дата смерти30.06.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 16.06.1913
Отец: Стрелец Илларион
Мать: Стрелец ?
Рождение ребёнка
15.08.1936
Сын: Батрак Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Батрак Афанасий Филиппович
Рождение ребёнка
01.01.1942
Сын: Батрак Александр Мефодьевич
Отец ребёнка: Батрак Афанасий Филиппович
Фактически лн сын Афанасия. Но при оформлении документа о рождении по ошибке записали отчество - Мефодьевич.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батрак Афанасий Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батрак Афанасий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Донецк, город Донецк, Ростовская область
Смерть
30.06.1999