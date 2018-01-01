село Балясное, село Балясное, Полтавська область (на 2018) — Familio

Балясное

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Полтавский уезд
388Седаковка (Балясное), с. вл.при рч. Голтве.3527204595677Церковь православная 1. Ярмарок 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Балясновская волость
6. Балясное (Седаковка), село бывшее владельческое, при речке Голтве, дворов 262, жителей 1541, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, шк Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Полтавский уезд, Балясновская волость
1.0Балясное селоБалясновское крестьян собственников353583582570123511952430

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Балясновская волость
село Балясное

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18066Баляснеселоцентр сільської радир-н Диканськийсільрада Балясненська
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