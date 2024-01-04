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Воробьев Владимир

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

16.12.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1962

Отец: Воробьев Александр

Мать: Эмма

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.09.1981

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Воробьева Вера

Россия
Бракосочетание
06.06.1996

Жена: Наталья

Рождение ребёнка
14.09.1996

Сын: Воробев Денис

Мать ребёнка: Наталья

Россия
Тюмень
Развод
Неизвестно

Жена: Воробьева Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Вера

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