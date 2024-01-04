Воробьев Владимир
Место рождения
Дата рождения16.12.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1962
Отец: Воробьев Александр
Мать: Эмма
Рождение ребёнка
02.09.1981
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Воробьева Вера
Россия
Бракосочетание
06.06.1996
Жена: Наталья
Рождение ребёнка
14.09.1996
Сын: Воробев Денис
Мать ребёнка: Наталья
Россия
Тюмень
Развод
Неизвестно
Жена: Воробьева Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьева Вера