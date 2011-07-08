(Щекина) Эмма
Место рожденияРоссия
Дата рождения23.10.1940
Дата смерти08.07.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1940
Отец: Щекина Николай
Мать: Щекина Зоя
Россия
Рождение ребёнка
1957
Сын: Воробьев Виктор
Отец ребёнка: Воробьев Александр
Россия
Рождение ребёнка
16.12.1962
Сын: Воробьев Владимир
Отец ребёнка: Воробьев Александр
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
08.07.2011