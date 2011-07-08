(Щекина) Эмма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щекина) Эмма

Место рождения

Россия

Дата рождения

23.10.1940

Дата смерти

08.07.2011

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1940

Отец: Щекина Николай

Мать: Щекина Зоя

Россия
Рождение ребёнка
1957

Сын: Воробьев Виктор

Отец ребёнка: Воробьев Александр

Россия
Рождение ребёнка
16.12.1962

Сын: Воробьев Владимир

Отец ребёнка: Воробьев Александр

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
08.07.2011
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