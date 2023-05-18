Пшеничный Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничный Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Пшеничный Филипп

Отец ребёнка: Пшеничный Лука Трофимов

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Пшеничный Лука Трофимов

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Евфросиния

Отец ребёнка: Пшеничный Лука Трофимов

Работа или профессия
Неизвестно
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