Пшеничный Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Пшеничный Филипп
Отец ребёнка: Пшеничный Лука Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Пшеничный Лука Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Евфросиния
Отец ребёнка: Пшеничный Лука Трофимов
Работа или профессия
Неизвестно