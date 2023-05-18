Пшеничный Лука Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Пшеничный Филипп
Мать ребёнка: Пшеничный Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Пшеничный Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Евфросиния
Мать ребёнка: Пшеничный Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно