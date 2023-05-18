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Пшеничный Лука Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Пшеничный Трофим Васильев

Мать: Пшеничный Агафия Семенова

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Пшеничный Филипп

Мать ребёнка: Пшеничный Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Пшеничный Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Евфросиния

Мать ребёнка: Пшеничный Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
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