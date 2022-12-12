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Саламатин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1925

Сын: Саламатин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Саламатина Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
27.06.1927

Сын: Саламатин Григорий Александрович

Мать ребёнка: Саламатина Вера Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саламатина Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ряхова Пана Александровна

Мать ребёнка: Саламатина Вера Яковлевна

Русская Бокла, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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