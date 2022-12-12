Саламатина (Наумова) Вера Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Наумов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1925
Сын: Саламатин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Саламатин Александр
Рождение ребёнка
27.06.1927
Сын: Саламатин Григорий Александрович
Отец ребёнка: Саламатин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ряхова Пана Александровна
Отец ребёнка: Саламатин Александр
Русская Бокла, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саламатин Александр
Смерть
Неизвестно