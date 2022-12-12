Саламатина (Наумова) Вера Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саламатина (Наумова) Вера Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наумов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1925

Сын: Саламатин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Саламатин Александр

Рождение ребёнка
27.06.1927

Сын: Саламатин Григорий Александрович

Отец ребёнка: Саламатин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ряхова Пана Александровна

Отец ребёнка: Саламатин Александр

Русская Бокла, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саламатин Александр

Смерть
Неизвестно
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