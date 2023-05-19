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Курищев Кирилл Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1838

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1838

Отец: Курищев Дементий Прохорович

Мать: Курищева Орина Григорьевна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Курищев Андрей Кириллович

Мать ребёнка: Курищева Евдокия Ермолаевна

Быково, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Корнилова Ирина Кирилловна

Мать ребёнка: Курищева Евдокия Ермолаевна

Быково, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Курищев Николай Кириллович

Мать ребёнка: Курищева Евдокия Ермолаевна

Быково, Ачитский, Свердловская область
Смерть
После 1917
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