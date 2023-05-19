Курищев Кирилл Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1838
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1838
Рождение ребёнка
1872
Сын: Курищев Андрей Кириллович
Мать ребёнка: Курищева Евдокия Ермолаевна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Корнилова Ирина Кирилловна
Мать ребёнка: Курищева Евдокия Ермолаевна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Курищев Николай Кириллович
Мать ребёнка: Курищева Евдокия Ермолаевна
Смерть
После 1917