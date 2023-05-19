Курищева Евдокия Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Курищев Андрей Кириллович
Отец ребёнка: Курищев Кирилл Дементьевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Корнилова Ирина Кирилловна
Отец ребёнка: Курищев Кирилл Дементьевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Курищев Николай Кириллович
Отец ребёнка: Курищев Кирилл Дементьевич
Смерть
После 1917