Курищева Евдокия Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курищева Евдокия Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Курищев Андрей Кириллович

Отец ребёнка: Курищев Кирилл Дементьевич

Быково, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Корнилова Ирина Кирилловна

Отец ребёнка: Курищев Кирилл Дементьевич

Быково, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Курищев Николай Кириллович

Отец ребёнка: Курищев Кирилл Дементьевич

Быково, Ачитский, Свердловская область
Смерть
После 1917