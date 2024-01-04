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Меренис Лев Маркович

Место рождения

Бендеры, Муниципий Бендеры

Дата рождения

1896

Дата смерти

07.10.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бендеры, Муниципий Бендеры
Рождение ребёнка
05.02.1936

Дочь: Мерейнис Елизавета Львовна

Мать ребёнка: Скальковская Наталья Глебовна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.10.1941
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
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