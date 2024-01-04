Меренис Лев Маркович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти07.10.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1936
Дочь: Мерейнис Елизавета Львовна
Мать ребёнка: Скальковская Наталья Глебовна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.10.1941
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область