Моисеев Евдоким Андреевич
Место рождения
Дата рождения05.08.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1889
Бракосочетание
12.05.1907
Рождение ребёнка
06.08.1915
Дочь: Параскева Евдокимовна
Мать ребёнка: Моисеева Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Моисеев Алексей Евдокимович
Мать ребёнка: Моисеева Пелагея Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно