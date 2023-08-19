Моисеев Евдоким Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоисеев Евдоким Андреевич

Моисеев Евдоким Андреевич

Место рождения

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

05.08.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1889

Отец: Моисеев Андрей Степанович

Мать: Моисеева Ксения Георгиевна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
12.05.1907

Жена: Моисеева Пелагея Михайловна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
06.08.1915

Дочь: Параскева Евдокимовна

Мать ребёнка: Моисеева Пелагея Михайловна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Моисеев Алексей Евдокимович

Мать ребёнка: Моисеева Пелагея Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close