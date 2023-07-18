Моисеева Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева Пелагея Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.05.1907

Муж: Моисеев Евдоким Андреевич

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
06.08.1915

Дочь: Параскева Евдокимовна

Отец ребёнка: Моисеев Евдоким Андреевич

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Моисеев Алексей Евдокимович

Отец ребёнка: Моисеев Евдоким Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно