Моисеева Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.05.1907
Рождение ребёнка
06.08.1915
Дочь: Параскева Евдокимовна
Отец ребёнка: Моисеев Евдоким Андреевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Моисеев Алексей Евдокимович
Отец ребёнка: Моисеев Евдоким Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно