Городнова (Борисова) Мария Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борисов Дорофей Федосеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1958
Дочь: Фурцева Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Городнов Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сычугова Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Городнов Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Городнов Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Городнов Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Городнов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Городнов Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гиль Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Городнов Дмитрий Сергеевич
Смерть
Неизвестно