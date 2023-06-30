Городнова (Борисова) Мария Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городнова (Борисова) Мария Дорофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борисов Дорофей Федосеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1958

Дочь: Фурцева Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Городнов Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сычугова Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Городнов Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городнов Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Городнов Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городнов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Городнов Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гиль Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Городнов Дмитрий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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