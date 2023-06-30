Городнов Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Городнов Сергей Андрианович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1958
Дочь: Фурцева Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Городнова Мария Дорофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сычугова Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Городнова Мария Дорофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Городнов Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Городнова Мария Дорофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Городнов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Городнова Мария Дорофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гиль Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Городнова Мария Дорофеевна
Смерть
Неизвестно