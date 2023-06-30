Городнов Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городнов Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Городнов Сергей Андрианович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1958

Дочь: Фурцева Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Городнова Мария Дорофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сычугова Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Городнова Мария Дорофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городнов Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Городнова Мария Дорофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городнов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Городнова Мария Дорофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гиль Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Городнова Мария Дорофеевна

Смерть
Неизвестно