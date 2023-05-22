Багиров Азат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багиров Азат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1989

Сын: Багиров Руслан Азатович

Мать ребёнка: Чолах Лейля Сеитхалил къызы

Рождение ребёнка
27.01.1994

Сын: Багиров Азиз Азатович

Мать ребёнка: Чолах Лейля Сеитхалил къызы

Рождение ребёнка
07.03.1996

Дочь: Багирова Севинч Азатовна

Мать ребёнка: Чолах Лейля Сеитхалил къызы

Рождение ребёнка
06.03.2004

Дочь: Багирова Элина Азатовна

Мать ребёнка: Чолах Лейля Сеитхалил къызы

Рождение ребёнка
17.05.2008

Дочь: Багирова Нурие Азатовна

Мать ребёнка: Чолах Лейля Сеитхалил къызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чолах Лейля Сеитхалил къызы

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