Багиров Азат
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1989
Мать ребёнка: Чолах Лейля Сеитхалил къызы
Рождение ребёнка
27.01.1994
Мать ребёнка: Чолах Лейля Сеитхалил къызы
Рождение ребёнка
07.03.1996
Дочь: Багирова Севинч Азатовна
Мать ребёнка: Чолах Лейля Сеитхалил къызы
Рождение ребёнка
06.03.2004
Дочь: Багирова Элина Азатовна
Мать ребёнка: Чолах Лейля Сеитхалил къызы
Рождение ребёнка
17.05.2008
Дочь: Багирова Нурие Азатовна
Мать ребёнка: Чолах Лейля Сеитхалил къызы
Бракосочетание
Неизвестно