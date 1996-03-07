Багирова Севинч Азатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБагирова Севинч Азатовна

Багирова Севинч Азатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1996

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1996

Отец: Багиров Азат

Мать: Чолах Лейля Сеитхалил къызы