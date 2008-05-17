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Багирова Нурие Азатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.2008

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.2008

Отец: Багиров Азат

Мать: Чолах Лейля Сеитхалил къызы