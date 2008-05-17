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Багирова Нурие Азатовна
Багирова Нурие Азатовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.05.2008
Пол
Женский
Отец
Багиров Азат
1968 г.р.
Мать
Чолах Лейля Сеитхалил къызы
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.2008
Отец:
Багиров Азат
Мать:
Чолах Лейля Сеитхалил къызы
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