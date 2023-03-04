Ревякина (Бочкарёва) Федосия Лукяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиПосле 1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Феодосия Михайловна
Отец ребёнка: Ревякин Михаил Леонтиевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Ревякин Михаил Леонтиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1770