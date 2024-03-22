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Ревякин Михаил Леонтиевич

Место рождения

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Ревякин Леонид Саввович

Мать: не указана

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Феодосия Михайловна

Мать ребёнка: Ревякина Федосия Лукяновна

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Акилина Михайловна

Мать ребёнка: Ревякина Федосия Лукяновна

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревякина Федосия Лукяновна

Место жительства
Неизвестно
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1761
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