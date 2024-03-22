Ревякин Михаил Леонтиевич
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смерти1761
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Ревякин Леонид Саввович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Феодосия Михайловна
Мать ребёнка: Ревякина Федосия Лукяновна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Акилина Михайловна
Мать ребёнка: Ревякина Федосия Лукяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1761