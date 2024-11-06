Губочкина Мария Дмитриевна 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губочкина Мария Дмитриевна

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Место рождения

Чуварлей-Майдан, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Чуварлей-Майдан, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трегубов Тимофей Петрович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Трегубов Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Трегубов Тимофей Петрович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Трегубов Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Трегубов Тимофей Петрович

Рождение ребёнка
24.09.1941

Дочь: Трегубова Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Трегубов Тимофей Петрович

Смерть
1987

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