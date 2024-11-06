Губочкина Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Трегубов Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Трегубов Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Трегубов Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Трегубов Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
24.09.1941
Дочь: Трегубова Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Трегубов Тимофей Петрович
Смерть
1987