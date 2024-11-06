Трегубов Тимофей Петрович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ардатовская область, Горьковский район с.Чув-Майдан
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Трегубов Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Губочкина Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Трегубов Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Губочкина Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.09.1941
Дочь: Трегубова Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Губочкина Мария Дмитриевна
Смерть
1953