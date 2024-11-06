Трегубов Тимофей Петрович 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трегубов Тимофей Петрович

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Место рождения

Чуварлей-Майдан, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Чуварлей-Майдан, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губочкина Мария Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Ардатовская область, Горьковский район с.Чув-Майдан
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Трегубов Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Губочкина Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Трегубов Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Губочкина Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.09.1941

Дочь: Трегубова Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Губочкина Мария Дмитриевна

Смерть
1953

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